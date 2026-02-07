Haberler

Bolu'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bolu'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Bolu'nun Gerede ilçesinde D-750 kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü ve yanındaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

D-750 kara yolu üzerinden Ankara'dan Gerede istikametine seyreden A.İ.S. idaresindeki 06 FV 9278 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aktaş mevkisinde yoldan çıkarak takla attı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
