Bolu'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Bolu'nun Gerede ilçesinde D-750 kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü ve yanındaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
D-750 kara yolu üzerinden Ankara'dan Gerede istikametine seyreden A.İ.S. idaresindeki 06 FV 9278 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aktaş mevkisinde yoldan çıkarak takla attı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel