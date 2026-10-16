Bolu'da suç içerikli paylaşımlara operasyon düzenlendi, 21 şüpheli gözaltına alındı

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Bolu'da sosyal medya üzerinden silahlı ve suç içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suçun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Sosyal medya platformlarında silahlı ve suç içerikli paylaşımlar yaparak vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, silaha, suça ve yeni nesil suç örgütlerine özendirici içerikler yayımladığı belirlenen hesaplar tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 6 ses ve gaz fişeği atabilen tabanca ve bunlara ait 5 şarjör, farklı ebatlarda 336 tabanca fişeği, 4 av tüfeği, değişik ebat ve özelliklerde 144 av tüfeği kartuşu ile 2 kesici alet ele geçirildi.

Kaynak: AA