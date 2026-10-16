Haberler

Bolu'da suç içerikli paylaşımlara operasyon düzenlendi, 21 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da sosyal medyada silahlı ve suç içerikli paylaşımlarla suça özendirdiği belirlenen 21 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken adreslerde 6 tabanca, 4 av tüfeği, 336 tabanca fişeği ve 144 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Bolu'da sosyal medya üzerinden silahlı ve suç içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suçun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Sosyal medya platformlarında silahlı ve suç içerikli paylaşımlar yaparak vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, silaha, suça ve yeni nesil suç örgütlerine özendirici içerikler yayımladığı belirlenen hesaplar tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 6 ses ve gaz fişeği atabilen tabanca ve bunlara ait 5 şarjör, farklı ebatlarda 336 tabanca fişeği, 4 av tüfeği, değişik ebat ve özelliklerde 144 av tüfeği kartuşu ile 2 kesici alet ele geçirildi.

Kaynak: AA
Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı katılmayacak

Hayat arkadaşı Alpay’ın vasiyetini açıkladı! Defin yeri krize dönüştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır’ın yeğeninden çarpıcı açıklama: Kurbağa koleksiyonu evde yok

Kadir İnanır’ın mirasında 35 milyon TL’lik sır! Yeğeni “Kayıp” dedi
ABD’de ilkokula silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti

İlkokula silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu

9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu
Kadıköy Boğası, 1 milyon liralık hayalini İbrahim Tatlıses'e anlattı

Görüntü bomba! Milyonluk hayalini Tatlıses'e anlattı

İstanbul için 2. alarm! Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat: Zorunlu değilse çıkmayın

İstanbul için 2. alarm! Harita kırmızıya dönecek
Fransa dozu artırıyor! Eylemlerde kullanılması yasaklanmıştı, sarı yeleklilere karşı kullanılacak

Eylemlerde kullanılması yasaklanmıştı, o yasak kaldırıldı
Fenerbahçe'de o görüntülerin sırrı ortaya çıktı! Asensio rest çekmiş

Bu olayın sırrı çözüldü! Asensio da kaybedildi gibi