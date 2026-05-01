Bolu'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Bolu'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Çıkınlar Mahallesi 20. Cadde'ye araçlarıyla gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda tabancayla vurulan F.K. (22) ve Ç.G. (27) yaralanırken, 3 şüpheli araçlarıyla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri silahla yaralama olayını gerçekleştiren 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.