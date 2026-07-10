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Gölette kaybolan orman işçisinin cansız bedeni bulundu

Gölette kaybolan orman işçisinin cansız bedeni bulundu
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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde serinlemek için girdiği gölette kaybolan orman işçisi Hakan Çamoğlu'nun cansız bedeni, ekiplerin çalışması sonucu sabah saatlerinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde serinlemek için girdiği gölette kaybolan orman işçisi Hakan Çamoğlu'nun (36), cansız bedeni bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde, halk arasında 'Almanyalı Göleti' olarak bilinen gölette meydana geldi. Orman işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Hakan Çamoğlu serinlemek için gölete girdi. Çamoğlu'nun bir süre sonra su yüzeyine çıkmadığını fark eden arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sabah saatlerinde Çamoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Çamoğlu'nun cesedi, sudan çıkarılıp otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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