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Bolu'da serinlemek için girdiği gölette kaybolan kişi ölü bulundu

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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde 'Almanyalı Göleti'nde serinlemek isteyen Hakan Çamoğlu (36) boğularak hayatını kaybetti. Jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşıldı.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği gölette kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İlçede halk arasında "Almanyalı Göleti" olarak bilinen gölete dün serinlemek için girdikten sonra kaybolan Hakan Çamoğlu'nun (36) bulunması için arama çalışması yürütüldü.

Jandarma, AFAD, emniyet, sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla su altı ve su üstünde gerçekleştirilen çalışmalar sonucu Çamoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

Sudan çıkarılan cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
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