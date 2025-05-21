Bolu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

Bolu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Gözaltı
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Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 6 tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı ancak adli makamlarca serbest bırakıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheliye gözaltı işlemi uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, ruhsatsız 6 tabanca, 1 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlılar Y.H, D.H, Ö.S. ve V.G, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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