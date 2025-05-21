Bolu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Gözaltı
Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 6 tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı ancak adli makamlarca serbest bırakıldı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheliye gözaltı işlemi uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, ruhsatsız 6 tabanca, 1 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlılar Y.H, D.H, Ö.S. ve V.G, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel