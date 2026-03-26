TIR'ın yandan çarptığı yolcu otobüsü refüje çıktı; kaza kamerada

Bolu'da Anadolu Otoyolu üzerinde yolcu otobüsüne TIR'ın yandan çarpması sonucu otobüs bariyerlere çarpıp refüje çıktı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı, ancak 26 yolcu başka bir otobüse nakledildi. Kaza anı otobüsün kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Anadolu Otoyolu'nun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Kastamonu'dan İstanbul'a giden Aşkın Lütfi Yeni'nin kullandığı 34 KS 591 plakalı yolcu otobüsüne sağ şeritten gelen 41 AKH 217 plakalı TIR çarptı. Yolcu otobüsü çarpmanın etkisiyle bariyerleri parçalayıp refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında yara almayan otobüsteki 26 yolcu başka bir otobüse nakledildi.

Bu arada kaza, otobüsün amerasına yansıdı. TIR'ın sağ şeritten gelerek yolcu otobüsüne çarpıp, ön camlarının kırıldığı ve refüje çıktığı anlar ise saniye saniye görüntülere yansıdı.

Yolcu otobüsünün şoförü Aşkın Lütfi Yeni, "En sağ şeritten geldi. Ne kadar kornaya da bassam bariyere çıkacaktım geldi vurdu. Biz de mecbur kaldık bariyerlere çıktık" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
