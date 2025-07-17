Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kayabaşı Köyü Harmantarla mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel
Pezeşkiyan'ın İsrail önlemi skandalla bitti! Aracı yolda kaldı, taksi çağırdı

Pezeşkiyan'ın aracı yolda kaldı! Sebebi düşmanlarını fena güldürecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli olmayı bekleyenlerin yanıt aradığı soru artık e-Devlet'te

Emekli olmayı bekleyenlerin yanıt aradığı soru artık e-Devlet'te
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.