Bolu'da eğitime 'kar' engeli

Güncelleme:
Bolu'da beklenen kar yağışı nedeniyle yarın şehir genelindeki okullar bir gün tatil edildi. Ayrıca, hamile ve engelli personel ile çocukları kreş ve anaokuluna devam eden kadınlar idari izinli sayılacak.

BOLU'da beklenen kar yağışı nedeniyle yarın kent genelinde okullar tatil edildi.

Bolu'da 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı, bugün etkisini yitirdi. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kentte yarın kar yağışı bekleniyor. Bolu Valiliği de beklenen kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir."

