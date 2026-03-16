Bolu'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Bolu'da seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü sağlık durumu iyi olmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Sağlık çalışanı M.Ö. idaresindeki 34 NAT 164 plakalı motosiklet, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi rampasında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz