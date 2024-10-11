Bolu'da Meydana Gelen İki Farklı Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı
Bolu'nun Mengen ilçesinde gerçekleşen iki ayrı trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. İlk kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir cipin devrilmesiyle meydana gelirken, ikinci kaza ise üç otomobilin karıştığı zincirleme kaza olarak kaydedildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde 2 farklı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ankara-Zonguldak kara yolu üzerinden Zonguldak istikametine ilerleyen Ümit A. kontrolündeki 14 FM 152 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Babahızır köyü mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Ümit A. ile araçtakiler Leyla A. ve Nuran K, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Mengen Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ankara-Zonguldak kara yolu Kıyaslar köyü mevkisinde ise Zonguldak istikametinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Durumum bildirilmesi üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, 2 kişiyi ambulansta tedavi etti.