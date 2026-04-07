Kilolarından kurtulmak için doktora giden liseli kızın karnından 3,5 kilo ağırlığında kist çıktı

Bolu'da fazla kilolarından kurtulmak için hastaneye başvuran 14 yaşındaki lise öğrencisi B.Ö.'nün karın boşluğunda 30 cm genişliğinde kist tespit edildi. Ameliyatla çıkarılan kistin ardından B.Ö. taburcu oldu.

BOLU'da fazla kilolarından kurtulmak için hastaneye başvuran lise öğrencisi B.Ö.'nün (14) karın boşluğunda tespit edilen 30 santimetre genişliğinde ve 3,5 kilo ağırlığındaki kist, ameliyatla çıkarıldı.

Lise öğrencisi B.Ö., fazla kilolarından kurtulmak için hastaneye başvurdu. Doktorların yaptığı tetkikler sırasında çekilen ultrasonda B.Ö.'nün karın boşluğunda büyük bir kist tespit edildi. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doktor Metin Tahaoğlu tarafından yapılan operasyonla, B.Ö.'nün karnındaki 30 santim genişliğinde 3,5 kilo ağırlığında olan kist başarılı bir ameliyatla çıkarıldı. B.Ö., 3 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hastasının fazla kilolarından kurtulmak amacıyla geldiği hastanede karın boşluğunda kist belirlendiğini ifade eden Tahaoğlu, "Bu tür kistlere mezenterik kist diyoruz. Bu tür kistlerin neden oluştuğu belli değil. Genellikle yavaş yavaş büyür ve belli olmaz. Genç hastamız da biraz kilolu olduğu için kist gizlenmiş. Başarılı bir ameliyatla kisti çıkardık ve hastamız tedavisinin ardından taburcu oldu. Sağlık durumu çok iyi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
