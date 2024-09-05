Bolu'da korkunç kaza: Otomobil ile kamyon çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve eşi yaralandı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Bolu'dan Mengen istikametine seyreden Kemal D. idaresindeki 67 NA 379 plakalı otomobil ile karşı istikamette ilerleyen Yavuz D. yönetimindeki 06 DHB 798 plakalı kamyon Çukurca köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile eşi Melahat D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.