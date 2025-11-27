Haberler

Bolu'da Kış Lastiği Uygulaması: 4 Sürücüye 28 Bin Lira Ceza

Güncelleme:
Bolu'nun Mengen ilçesinde yapılan kış lastiği denetiminde, kış lastiği bulundurmayan 4 sürücüye toplamda 28 bin 656 lira ceza kesildi. Ayrıca, Merkeze bağlı Örencik köyünde bir evde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında yapılan denetimde 4 sürücüye 28 bin 656 ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince Zonguldak-Ankara kara yolunun Mengen kesiminde kış lastiği uygulaması gerçekleştirildi.

Bu kapsamda durdurulan araçların kış lastiği takıp takmadığı denetlendi.

Kontrollerde, kış lastiği takmadığı belirlenen 4 araç sürücüsüne toplam 28 bin 656 lira idari para cezası kesildi.

Evde çıkan yangın söndürüldü

Bolu'da yangın çıkan iki katlı evde hasar oluştu.

Merkeze bağlı Örencik köyünde A.S'ye ait iki katlı evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürdü.

Yangın dolayısıyla evde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Varol Varlık - Güncel
