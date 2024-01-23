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Bolu'da Karla Kaplı Gölcük Tabiat Parkı'na Tatilciler Akın Etti

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Bolu'da karla kaplı Gölcük Tabiat Parkı'na akın eden tatilciler, göl manzarasını izleyip, yürüyüş yaptı. Sömestir tatilindeki çocuklar da kar topu oynayıp, şambrel ile kaydı.

BOLU'da karla kaplı Gölcük Tabiat Parkı'na akın eden tatilciler, göl manzarasını izleyip, yürüyüş yaptı. Sömestir tatilindeki çocuklar da kar topu oynayıp, şambrel ile kaydı.

Kente 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, sömestir tatili fırsat bilen öğrenciler ve aileleri ile doldu. Kar yağışı sonrası güzel görüntülerin oluştuğu parka akın eden tatilcilerden bazıları göl çevresinde yürüyüş yaptı, bazıları da piknik yapıp, mangal yaktı. Karla kaplı parkta vakit geçiren çocuklar, kar topu oynayıp, şambrel ile kaydı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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