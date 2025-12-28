Haberler

Hastanenin acil servisi önündeki ağacın yarısı koparak devrildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da etkili olan kar yağışı, İzzet Baysal Devlet Hastanesi acil servisinin önündeki çam ağacının yarısının koparak devrilmesine neden oldu. Düşen ağaç bir aracın üzerine düştü ancak hasar meydana gelmediği belirtildi.

BOLU'da etkili olan kar yağışının ardından hastanenin acil servisinin önünde bulunan çam ağacının yarısı koparak devrildi. Kopan parça bir aracın üzerine düştü.

Olay, akşam saatlerinde Sağlık Mahallesi'nde bulunan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinin acil servisi önünde meydana geldi. Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle karla kaplanan çam ağacı ortasından yarıldı. Ağacın dalları park halinde olan acil serviste görevli bir doktorun aracının üzerine düştü. Araçta hasar meydana gelmezken yaralanan da olmadı.

Haber.Mutlu YUCA/ BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Sebebi akılalmaz! İki kadın arkadaş arasındaki tartışma kanla bitti

Sebebi akılalmaz! İki kadın arkadaş arasındaki tartışma kanla bitti
Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor
Görüntü Türkiye'den! -10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti

-10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti
Fenerbahçe'de anlaşma tamam! Musaba'dan sonra bir transfer daha

F.Bahçe'de anlaşma tamam! Musaba'dan sonra bir yıldız daha