Bolu'da kamyonetin tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Bolu'da kamyonetin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda Ankara istikametine seyreden S.Ç. idaresindeki 06 FAN 064 plakalı kamyonetin, Yenice Pınar Köyü kavşağında önünde seyreden E.Ç. yönetimindeki 14 HD 008 plakalı tıra çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kazanın ardından olay yerine, sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile kamyonet içerisinde bulunan 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.