Bolu'da trafik kazasında yaralanan kişi hastanede öldü
Bolu'da D-100 kara yolunda kamyonetin tıra çarptığı kazada yaralanan 40 yaşındaki Lokman Beleşoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Beleşoğlu'nun cenazesi ikindi namazının ardından toprağa verilecek.
Bolu'da kamyonetin tıra çarptığı kazada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
D-100 kara yolunun Yenicepınar köyü mevkisinde 7 Haziran'da, 14 HD 008 plakalı hafriyat tırına çarpan kamyonetteki 3 yaralıdan biri olan Lokman Beleşoğlu (40), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Dörtdivan ilçesi Bayramlar Mahallesi Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek Beleşoğlu'nun 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Zafer Göder