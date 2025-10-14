Bolu'da Kaçakçılık Operasyonu: 48 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Bolu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 48 litre etil alkol ve 10 litre el yapımı alkol ele geçirildi. Şüpheli 1 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ayrıca ruhsatsız av tüfeği ve alkollü içki aroması kitleri de bulundu.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında şüpheli 1 kişinin ev ile iş yerlerinde arama yapıldı.
Aramada, 48 litre etil alkol, 227 doluma hazır şişe, 10 litre el yapımı alkol, 38 alkollü içki aroması kiti, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 4 fişek ele geçirildi.
Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel