Bolu'da Kaçakçılık Operasyonu: 48 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Bolu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 48 litre etil alkol ve 10 litre el yapımı alkol ele geçirildi. Şüpheli 1 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ayrıca ruhsatsız av tüfeği ve alkollü içki aroması kitleri de bulundu.

Bolu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 48 litre etil alkol ve 10 litre el yapımı alkol ele geçirildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında şüpheli 1 kişinin ev ile iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramada, 48 litre etil alkol, 227 doluma hazır şişe, 10 litre el yapımı alkol, 38 alkollü içki aroması kiti, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 4 fişek ele geçirildi.

Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
