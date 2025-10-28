Bolu'da Fırtına Cami Minaresini Devrildi
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde etkili olan fırtına, Çavuşlar Mahallesi'ndeki Merkez Çavuşlar Camisi'nin ahşap minaresinin devrilmesine neden oldu. Fırtına hayatı olumsuz etkilerken bazı evlerin çatılarında da zarar oluştu.
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle caminin ahşap minaresi devrildi.
Kentte etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çavuşlar Mahallesi'nde bulunan Merkez Çavuşlar Camisi'nin ahşap minaresi, fırtına nedeniyle devrildi.
Minarenin kaldırılması için çalışma başlatıldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları da zarar gördü.
Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel