Bolu'da Fırtına Cami Minaresini Devrildi

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle caminin ahşap minaresi devrildi.

Kentte etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çavuşlar Mahallesi'nde bulunan Merkez Çavuşlar Camisi'nin ahşap minaresi, fırtına nedeniyle devrildi.

Minarenin kaldırılması için çalışma başlatıldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları da zarar gördü.