Bolu'da Devriyen Otomobilde Yaralanan Yok
Bolu'da D-100 kara yolu üzerinde kontrolden çıkan otomobil devrildi, fakat araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
D-100 kara yolu Düzce istikametine seyreden S.Y. yönetimindeki 06 V 6893 plakalı otomobil, Yumrukaya köyü mevkisinde kontrolden çıktı. Refüjdeki tel bariyerleri aşıp karşı şeride geçen araç devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü ile araçta bulunan 2 kişi, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.
Kazada yaralanan olmazken, bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
