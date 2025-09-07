Haberler

Bolu'da Devriyen Otomobilde Yaralanan Yok

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da D-100 kara yolu üzerinde kontrolden çıkan otomobil devrildi, fakat araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bolu'da devrilen otomobilde bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

D-100 kara yolu Düzce istikametine seyreden S.Y. yönetimindeki 06 V 6893 plakalı otomobil, Yumrukaya köyü mevkisinde kontrolden çıktı. Refüjdeki tel bariyerleri aşıp karşı şeride geçen araç devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile araçta bulunan 2 kişi, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.

Kazada yaralanan olmazken, bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Bulgaristan'da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye'ye verecekler

Komşuda büyük kaos! 200 yıl boyunca tüm kazançları Türkiye'ye gidecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankaragücü'nde işler yolunda gitmiyor! Mahalle kasabına 8 milyon TL borç

Süper Lig'in çınarına şok! Mahalle kasabına 8 milyon TL borçları var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.