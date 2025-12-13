Bolu'da evin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Bolu'da bir evin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Merkeze bağlı Yenigeçitveren köyünde 2 katlı betonarme evin alt katında bulunan ve depo olarak kullanılan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen bir kişi, ekiplerce kurtarılarak ambulansa alındı.

Yangında, depoda bulunan minibüs, elektrikli aletler ve patates çuvalları zarar gördü.