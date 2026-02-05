Haberler

Bolu-Köy camisi alev alev yandı

Güncelleme:
Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Kadısusuz köyündeki Yeni Cami gece saatlerinde çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının nedenini araştırıyor.

BOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Kadısusuz köyünün camisi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Kadısusuz köyündeki Yeni Cami'de gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köylüler, itfaiye ekipleri gelene kadar yangını söndürmek için seferber oldu. Kısa sürede alevler camiyi sararken, gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sabaha karşı söndürülen yangında cami kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatırken, jandarma ekiplerinin de incelemesi sürüyor.

Haber: Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN(Bolu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
