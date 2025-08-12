Bolu'da Çalılık Arazide Yangın Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Alpagut Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, evlere ve ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Bolu'da çalılık arazide çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Alpagut Mahallesi 265. Sokak'ta yerleşim yerleriyle ormanın yakınındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme ekipleri, polis ve zabıta sevk edildi.

Polis, vatandaşların yangından zarar görmemesi için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşların da çalışmalara yardım ettiği yangın, evlere ve ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın alanında çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Tanju Özcan, gazetecilere, "Büyüme potansiyeli olan yangını arkadaşlarımız kontrol altına aldı. Ucuz atlattık diyebiliriz. Evlere de çok yakın, özellikle kuzey doğu tarafında orman denizi var. Allah'tan oraya sıçramadan ekipler zamanında müdahale etti. Cansiperane şekilde çalışan itfaiye, orman ekipleri ile polislerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

