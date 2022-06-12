Bolu'da bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı - Haberler

Bolu'da bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı. Mudurnu-Nallıhan kara yolunda Sinan K. idaresindeki 33 VKA 48 plakalı tır, Aynalıkaya mevkisinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre aksayan ulaşım, tırın kaldırılmasıyla normale döndü. AA / İlhami Çetin - Güncel Mudurnu Bolu Güncel Haberler

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