Bolu'da bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı - Haberler

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Bolu'da bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

AA - İlhami Çetin - Güncel
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Bolu'da bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Mudurnu-Nallıhan kara yolunda Sinan K. idaresindeki 33 VKA 48 plakalı tır, Aynalıkaya mevkisinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda bariyere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre aksayan ulaşım, tırın kaldırılmasıyla normale döndü.

AA / İlhami Çetin - Güncel

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