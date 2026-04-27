Bolu'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Dolayüz köyü Aynalıkaya mevkisinde seyreden Ertuğrul Hazinedar (53) yönetimindeki 06 TD 793 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Hazinedar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hazinedar'ın Ankara Enduro Spor Kulübü üyesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
