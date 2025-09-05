Bolu'da Ayı Saldırısı Sonrası Avlanma Çalışmaları Başlatıldı

Bolu'da ayı saldırısı sonucu yaralanan kişinin başvurusu üzerine "insanların yaralanması ve ölüm olayına sebep olabileceği" değerlendirilen ayının avlanması için avcılık derneklerine yazı gönderildi.

Bolu Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü, Mudurnu'ya bağlı Taşkesti beldesinde uğradığı ayı saldırısı sonucu yaralanan Ertan K'nin, "ayının yöre halkı üzerinde endişe yarattığı" yönündeki dilekçesi üzerine çalışma başlattı.

Müdürlük, Av ve Yaban Hayvanlarının Korunması ve Zararlılarıyla Mücadele Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine atıfta bulunularak, "insan yaralanması ve ölüm olaylarına sebep olan zararlı yaban hayvanlarının (ayı, kurt vb.) gerekli görüldüğünde bölgeden uzaklaştırılabileceği, ihtiyaç halinde avlanabileceği" kararı kapsamında avcılık derneklerine yazı gönderdi.

Derneklere gönderilen yazıda, ayının avlanmasında görev almak isteyen avcıların müdürlükle irtibata geçmesi istendi.

Bölgede ayı saldırısının önüne geçilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne müracaat edecek avcı ya da avcıların, jandarma ve sağlık ekipleri eşliğinde bölgede çalışma yapacağı öğrenildi.