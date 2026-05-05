Bolu'da avcılık kursu açıldı

Bolu'da Halk Eğitim Merkezi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Bolu Avcılar ve Atıcılar Kulübü işbirliğinde avcılara yönelik eğitim kursu düzenleniyor.

Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında açılan 32 saatlik avcılık eğitimi kursunda, avcılıkla ilgili yasal mevzuat, av etiği, doğa ve yaban hayatının korunması ile güvenli avlanma konularında eğitim veriliyor.

Kursun açılışına katılan Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Metin Yetim, 2025 yılında Bolu ve ilçelerinde açılan 10 kursta 230 kişiye avcılık kursu verilmesini sağlayan görevlilere teşekkür etti.

Yetim, avcılık kursu açılarak kaçak avcılığın önlenmesinde önemli rol oynayan Cavit Çolak, Şule Çelik Özgül ve Yasin Udun'a plaket takdim etti.

Bu yıl içinde Bolu merkez olmak üzere tüm ilçelerde avcılık eğitim kursu düzenleneceği bildirildi.