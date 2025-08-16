Bolu'da Anız Yangını 3 Evi ve Ahırı Kül Etti

Bolu'nun Gerede ilçesinde anız yangınının köye ulaşması sonucu 3 ev, 2 ahır ve 2 samanlık yandı.

İlçeye bağlı İmamlar köyünde bir tarladaki anız henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın tarlanın kenarında bulunan evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Gerede, Yeniçağa ve Dörtdivan belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında Mustafa Ceylan, Kamil Bican, Dursun Bican ve Dursun Şimşek'e ait 3 ev, 2 ahır ve 2 samanlık ile tarım aletleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yanan evlerde kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.