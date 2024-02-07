Bolu'da AK Parti İl Başkanlığı binasına asılı poşet fünye ile patlatıldı

Bolu'da AK Parti İl Başkanlığı binası giriş kapısına asılı duran şüpheli poşet fünye ile patlatıldı.

Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ndeki AK Parti Bolu İl Başkanlığı binası giriş kapısına asılı halde duran poşeti gören vatandaşlar polis ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından, bina çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Bomba imha uzmanı tarafından fünye yerleştirilerek patlatılan poşetten çöp çıktı.