Üye Girişi
Haberler

Bolu'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Yenipelitçik köyünde Yılmaz Öztürk'e ait ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda ev ve müştemilat kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenipelitçik köyü Yapraklı Yaylası'nda Yılmaz Öztürk'e ait ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğinde bulunan müştemilata sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Bolu ve Dörtdivan belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev ve müştemilat kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Yılmaz Öztürk İtfaiye Bolu İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

 Ünlü oyuncunun da yer aldığı suç örgütüyle ilgili inanılmaz detaylar! 36 bin kişiye 'hayal' satmışlar

Ünlü oyuncunun da yer aldığı suç örgütüyle ilgili inanılmaz detaylar! 36 bin kişiye 'hayal' satmışlar

 Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı

Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title