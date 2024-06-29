Bolu'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Yenipelitçik köyünde Yılmaz Öztürk'e ait ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda ev ve müştemilat kullanılamaz hale geldi.
Bolu'da ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenipelitçik köyü Yapraklı Yaylası'nda Yılmaz Öztürk'e ait ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğinde bulunan müştemilata sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Bolu ve Dörtdivan belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev ve müştemilat kullanılamaz hale geldi.