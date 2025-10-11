Bolu'da Ahşap Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Bolu'da 2 katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Yeni Pelitçik köyünde 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Bolu, Dörtdivan ve Yeniçağa belediyelerine bağlı itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını çevredeki diğer yapılara sıçramadan söndürdü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.