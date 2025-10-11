Bolu'da Ahşap Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Bolu'nun Yeni Pelitçik köyünde çıkan yangında 2 katlı bir ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, köy sakinlerinin ihbarı ile itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bolu'da 2 katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi.
Merkeze bağlı Yeni Pelitçik köyünde 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Bolu, Dörtdivan ve Yeniçağa belediyelerine bağlı itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını çevredeki diğer yapılara sıçramadan söndürdü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel