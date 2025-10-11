Haberler

Bolu'da Ahşap Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Bolu'da Ahşap Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Yeni Pelitçik köyünde çıkan yangında 2 katlı bir ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, köy sakinlerinin ihbarı ile itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bolu'da 2 katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Yeni Pelitçik köyünde 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Bolu, Dörtdivan ve Yeniçağa belediyelerine bağlı itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını çevredeki diğer yapılara sıçramadan söndürdü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
Kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! "Don Vito" Türkiye'ye böyle getirildi
MasterChef Türkiye'de haftanın elenen ismi belli oldu

MasterChef'te beklenmedik veda! Elenen isim şaşırtıcı

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet hastanesinde burun ameliyatı oldu! İşte genç kadının yaşadığı değişim

Devlet hastanesinde burun ameliyatı oldu! İşte yaşadığı değişim
MasterChef Türkiye'de haftanın elenen ismi belli oldu

MasterChef'te beklenmedik veda! Elenen isim şaşırtıcı

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.