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Bolu Belediyesi'nde 'Hayalet Araç' Soruşturmasında Arama Tamamlandı

Bolu Belediyesi'nde 'Hayalet Araç' Soruşturmasında Arama Tamamlandı
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Hayalet Araç' soruşturması kapsamında jandarma ekipleri, Bolu Belediyesi binasında arama yaptı. Aramada delil niteliğindeki evraklar çuvallara doldurularak ekipler tarafından binadan çıkarıldı.

ARAMA TAMAMLANDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'Hayalet Araç' soruşturması kapsamında jandarma ekiplerinin belediye binasında yaptıkları arama tamamlandı. Ekipler, çuvala doldurulan delil ve evraklarla belediye binasından ayrıldı.

Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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