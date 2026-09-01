Bolu Belediyesi'nde 'Hayalet Araç' Soruşturmasında Arama Tamamlandı
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Hayalet Araç' soruşturması kapsamında jandarma ekipleri, Bolu Belediyesi binasında arama yaptı. Aramada delil niteliğindeki evraklar çuvallara doldurularak ekipler tarafından binadan çıkarıldı.
ARAMA TAMAMLANDI
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'Hayalet Araç' soruşturması kapsamında jandarma ekiplerinin belediye binasında yaptıkları arama tamamlandı. Ekipler, çuvala doldurulan delil ve evraklarla belediye binasından ayrıldı.
Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı