Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, 'İcbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında 'İcbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2'nci Sulh Ceza Hakimliğinin 02.03.2026 tarih ve 2026/48 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
