Bologna'da Filistin Destek Gösterisine Güvenlik Müdahalesi

İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenen Filistin'e destek gösterisine "izinsiz" olduğu gerekçesiyle güvenlik güçlerinin müdahale ettiği ve ardından olaylar çıktığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 7 Ekim 2023 olaylarının yıl dönümünde "Genç Filistinliler" isimli oluşumun, Bologna'da dün akşam saatlerinde Filistin'e destek gösterisi düzenlemesine İtalyan polisi "izinsiz" olduğu gerekçesiyle sert şekilde müdahale etti.

Kent merkezindeki Maggiore Meydanı yakınlarında toplanan Filistin destekçisi gruba güvenlik güçleri, coplu müdahalede bulundu. Kısa süreli arbedenin ardından polis, tazyikli su sıkarak grubu dağıtmaya çalıştı.

Polisin müdahalesi sonrasında ara sokaklara küçük gruplar halinde dağılan göstericilerden bazıları da yollara çöp kutularına koyarak barikatlar kurdu. Bazı göstericiler de güvenlik güçlerine şişeyle karşılık verdi.

Bu arada, gece saatlerine kadar süren olaylarda yaralananlar olduğu belirtildi.

Basına yansıyan görüntülerde de bazı göstericilerin gözaltına alındığı görüldü.

Torino kentinde de binlerce kişi, Filistin'e destek için meydanlara indi.