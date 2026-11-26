Bologna'da apartmanda çıkan yangında 13 kişi karbonmonoksitten zehirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İtalya'nın Bologna kentinde bir apartmanda gece çıkan yangında 13 kişi karbonmonoksitten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye, 50 kişinin tahliye edildiğini, yangının söndürüldüğünü ve bina sakinlerinin otellere yerleştirildiğini bildirdi.
İtalya'nın Bologna kentinde apartmanda gece çıkan yangında 13 kişinin dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
İtalyan İtfaiyesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bologna kentinde Via Corticella Caddesi üzerindeki apartmanda gece saatlerinde çıkan yangına müdahale edildiği ve 50 kişinin binadan tahliye edildiği belirtildi.
İtfaiyenin paylaşımında 13 kişinin karbonmonoksitten zehirlendiği ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Yangının söndürüldüğü ve bina sakinlerinin geçici olarak otellere yerleştirildiği ifade edildi.