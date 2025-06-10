Bolkar Dağları'ndan Toros Kurbağası: Ötme Özelliği Olmayan Eşsiz Canlı

Bolkar Dağları'ndan Toros Kurbağası: Ötme Özelliği Olmayan Eşsiz Canlı
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Niğde'nin Bolkar Dağları'ndaki Karagöl ve Çiniligöl, dünyanın tek ötmeyen kurbağası olan Toros Kurbağası'na ev sahipliği yapıyor. Bu endemik tür, yaz aylarında doğal ortamlarında gözlemlenebiliyor ve biyoçeşitlilik açısından büyük öneme sahip.

Bolkar Dağları'nın sessiz sakinleri: Ötmeyen Toros kurbağaları

NİĞDE - Niğde'nin doğal cenneti Bolkar Dağları'nda yer alan Karagöl ve Çiniligöl, eşsiz bir canlıya ev sahipliği yapıyor. Dünyanın bilinen tek ötmeyen kurbağası olan Toros Kurbağası (Rana holtzi) gölleri ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Doğa harikası Karagöl ve Çiniligöl'ün berrak sularında yaşamlarını sürdüren bu özel kurbağalar, sessiz ve sakin yapılarıyla dikkat çekiyor. Kurbağaların kendine has yaşam döngüleri ve doğal güzellikleriyle uyumu, görenleri adeta mest ediyor. Özellikle yaz aylarında, serinlemek ve doğanın tadını çıkarmak için göllere akın eden ziyaretçiler, Toros Kurbağaları'nı doğal ortamlarında gözlemleme fırsatı buluyor.

Bu bölgeye özgü endemik bir tür olan Toros Kurbağası, bilim dünyası için de büyük önem taşıyor. Ötmeyen tek kurbağa olma özelliğiyle diğer kurbağa türlerinden ayrılan bu canlılar, biyoçeşitlilik açısından da Bolkar Dağları'nı vazgeçilmez kılıyor.

Göl çevresindeki yürüyüş parkurları, kamp alanları ve temiz havasıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunan Karagöl ve Çiniligöl, Toros Kurbağası'nın da katkısıyla adeta bir açık hava müzesi görevi görüyor. Bölgeye gelenler, bu eşsiz doğal güzelliklerin yanı sıra, ötmeyen kurbağaların gizemli dünyasına da tanıklık etme şansına sahip oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - Güncel
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