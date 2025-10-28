Bolivya'da otobüs kazası: 16 ölü, 36 yaralı

Bolivya'nın orta kesimindeki Cochabamba eyaletinde eyaletler arası seyahat eden bir otobüsün, dik bir dağ yolundan saparak 600 metreden fazla aşağı yuvarlanması sonucu en az 16 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi de yaralandı.Bölge polis şefi Roger Costas, pazartesi günü meydana gelen kazanın ardından aralarında 23 yaşındaki sürücünün de bulunduğu yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi. Bolivya ulusal trafik şefi Omar Zegada, kazanın keskin bir virajda meydana geldiğini ve söz konusu güzergahın dar yolları ve düşük görüş mesafesiyle bilindiğini belirtti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kurtarma ekiplerinin ve bölge sakinlerinin enkazdan yaralıları ve cansız bedenleri çıkarmaya çalıştığı görülüyor.

OTOBÜS TAMAMEN PARÇALANDI

Acil durum ekipleri gelmeden önce kurtarma çalışmalarına yardım eden bir bölge sakini, "Otobüs tamamen parçalanmış. Parçaların arasına birçok yolcu sıkışmış" dedi. Zegada, gazetecilere yaptığı açıklamada aracın aslında bir yük kamyonu olduğunu ve yolcu taşımak için otobüse dönüştürüldüğünü söyledi. İlk incelemelerde otobüsün aşırı kalabalık olduğu ve hız yaptığı belirlendi. Sürücü, araçla adam öldürmek ve dikkatsiz araç kullanmaktan gözaltına alındı. Yetkililer, kazada mekanik arızanın da rol oynamış olabileceğini kaydediyor.