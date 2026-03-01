Haberler

Albüm: Bolivya'daki Askeri Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 22'ye Yükseldi
Bolivya Sağlık Bakanı, El Alto'da meydana gelen askeri uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye ulaştığını, bunlardan 4'ünün çocuk olduğunu bildirdi. Kaza, uçağın iniş sırasında pistten çıkıp karayoluna çarpması sonucunda gerçekleşti.

EL ALTO, 1 Mart (Xinhua) -- Bolivya Sağlık Bakanı Marcela Flores, El Alto kentinde meydana gelen askeri uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 4'ü çocuk olmak üzere 22'ye yükseldiğini duyurdu.

Bolivya Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 Hercules tipi uçak cuma gecesi El Alto Uluslararası Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıkarak karayoluna çarptı. Kazada onlarca kişi yaralanırken, toplu taşıma araçları da dahil olmak üzere yaklaşık 20 araç hasar gördü.

Kaynak: Xinhua
