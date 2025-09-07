Haberler

Boko Haram Saldırısında 63 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırıda 5 askerin de aralarında bulunduğu 63 kişi yaşamını yitirdi. Borno Eyaleti Valisi, saldırının ardından orduya destek olacak yeni birliklerin görevlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda aralarında 5 askerin olduğu 63 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, terör örgütünün 5 Eylül'de saldırı düzenlediği eyaletin Bama bölgesindeki Darajamal'da ziyarette bulundu.

Zulum, yaptığı açıklamada, saldırıda aralarında 5 askerin de bulunduğu 63 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırının çok üzücü bir durum olduğunu aktaran Zulum, "Bu topluluk birkaç ay önce yerleşti ve normal faaliyetlerini sürdürüyor ama ne yazık ki Boko Haram saldırısına maruz kaldı. Ziyaretimizin amacı onlarla dertleşmek ve dirençlerini artırmaktır." dedi.

Zulum, güvensizlikle mücadelede yaşanan zorluklara dikkati çekerek, savunmasız toplulukları korumak için orduya destek olacak yeni birliklerin hemen görevlendirilmesini istedi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF), Bama bölgesindeki Dar-El-Jamal köyünde dün düzenlediği hava operasyonunda 30 teröristi öldürmüştü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

