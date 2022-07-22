Boğulma taklidi yapan adamın imdadına köpeği yetişti
Haberler.com - Miray Kaya - Güncel
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Sosyal medyadan paylaşılan görüntüde bir kişi, köpeğinin tepkisini görmek için girdiği havuzda boğuluyormuş gibi davrandı. Köpek ise suya atlayarak sahibini kurtardı.
Bir kişi köpeğinin sadakatini boğulma rolü yaparak ölçtü. Sahibinin havuzda çırpındığını gören köpek koşarak havuzun yanına geldi.
YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI
Havlamaya başlayan köpek havuza giren sahibini kurtarmak için suya atladı. Sosyal medyada paylaşılan videoya çok sayıda yorum ve beğeni geldi.