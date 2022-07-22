Boğulma taklidi yapan adamın imdadına köpeği yetişti - Haberler

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Boğulma taklidi yapan adamın imdadına köpeği yetişti

Haberler.com - Miray Kaya - Güncel
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Sosyal medyadan paylaşılan görüntüde bir kişi, köpeğinin tepkisini görmek için girdiği havuzda boğuluyormuş gibi davrandı. Köpek ise suya atlayarak sahibini kurtardı.

Bir kişi köpeğinin sadakatini boğulma rolü yaparak ölçtü. Sahibinin havuzda çırpındığını gören köpek koşarak havuzun yanına geldi.

YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI

Havlamaya başlayan köpek havuza giren sahibini kurtarmak için suya atladı. Sosyal medyada paylaşılan videoya çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

İşte o anlar;

Boğulma taklidi yapan adamın imdadına köpeği yetişti

Boğulma taklidi yapan adamın imdadına köpeği yetişti

Boğulma taklidi yapan adamın imdadına köpeği yetişti

Haberler.com / Miray Kaya - Güncel

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