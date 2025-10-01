Boğazkale'de Yaşlılar Günü Kutlaması ve Vefa Projesi Uygulamaları

Boğazkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf (SYDV) Başkanlığı 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlı hanelere ziyaretler düzenledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Boğazkale Kaymakam Vekili ve Vakıf Başkanı Mutlu Köksal'ın talimatıyla düzenlenen ziyaretlere vakıf personeli ve SYDV mütevelli heyeti üyeleri katıldı.

Görevliler, ziyaret ettikleri yaşlılara hediyeler vererek taleplerini dinledi.

Boğazkale SYDV Başkanlığınca Vefa Projesi kapsamında yürütülen yaşlı ve engelli evde bakım hizmetinden 55 hanedeki 80 vatandaşın yararlandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"VEFA evde bakım hizmetleri kapsamında yaşlı ve engelli bireylerin bulunduğu hanelerde genel temizlik, kişisel bakım ve temizlik, bulaşık, çamaşır ve ütü hizmetleri ile soba kurulumu, odun kömür taşınması gibi yaşlı ve engelli bireylerin tek başlarına yapamayacakları alanlarda yıl boyunca hizmetler sunuluyor. VEFA evde bakım hizmetleri ile ayda 2 kez olmak üzere tüm haneler ziyaret edilerek bakım hizmetleri yürütülüyor."