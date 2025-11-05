Boğazkale'de Gazze Yararı Kermesi Düzenlendi

Çorum'un Boğazkale ilçesinde Halk Eğitim Merkezince (HEM) Gazze yararına kermes düzenlendi.

Puduhepa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle, Boğazkale Hitit Köyü bahçesinde düzenlenen kermeste HEM ve kooperatif üyelerince hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

Etkinlik alanı, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla süslendi.

Etkinlik alanında ilkokul ve ortaokul öğrencilerince yapılan resimlerin yer aldığı sergi açıldı.

Boğazkale Kaymakamı Bilge Yıldırım ve Belediye Başkanı Adem Özel de kermes alanını ziyaret ederek, stantlardan alışveriş yaptı.

Boğazkale HEM Müdürü Yusuf Erdugan, kermese katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Erdugan, "Kermesten elde edilecek gelirin tamamı Gazze'de zulüm altında bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Sosyal sorumluluk ve yardımlaşma ruhunun yaşatılmasında desteğini ve katılımı esirgemeyen herkese tekrar teşekkür ediyorum." dedi.