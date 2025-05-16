Boğaziçi Üniversitesindeki Protestoların Ardından Öğrenci Tahliye Oldu

Boğaziçi Üniversitesindeki Protestoların Ardından Öğrenci Tahliye Oldu
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Boğaziçi Üniversitesindeki Protestoların Ardından Öğrenci Tahliye Oldu
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Nureddin Yıldız'ı protesto ederken tutuklanan öğrencilerden Sinemis Zülal Çakar re'sen tahliye edildi. Akşam saatlerinde cezaevinden çıkan Çakar, ailesi ve arkadaşları tarafından sevinçle karşılandı.

(İSTANBUL) Boğaziçi Üniversitesi'ndeki ' Nureddin Yıldız' protestolarında tutuklanan 6 öğrenciden biri olan Sinemis Zülal Çakar re'sen tahliye edildi. Simemis, akşam saatlerinde cezaevinden çıktı, arkadaşları ile kucaklaştı.

Tepki çeken söylemleriyle bilinen ilahiyatçı Nureddin Yıldız'ın üniversitelerine konuşmacı olarak davet edilmesini protesto ederken gözaltına alınıp tutuklanan 6 öğrenciden Sinemis Zülal Çakar öğle saatlerinde re'sen tahliye edildi. Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Sinemis akşam saatlerinde de özgürlüğüne kavuştu. Boğaziçili Sinemis'i ailesi ve arkadaşları cezaevi önünde sevinçle karşıladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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