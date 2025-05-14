Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız Protestosunda 6 Öğrenci Tutuklandı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL)- Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'Nurettin Yıldız' protestolarında gözaltına alındıktan sonra tutukluma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 15 öğrenciden 6'sı tutuklandı. T24 muhabiri Can Öztürk ve beraberindeki 8 öğrenci ise imza ve yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol ile serbest bırakıldı. Adliye önünde bekleyen arkadaşları ise öğrencileri sevinçle karşıladı.

"Dayak yiyen kadın sabaha kadar şükretsin", "6 yaşında çocukla evlenilebilir" şeklinde sözleri nedeniyle tepki çeken ilahiyatçı Nureddin Yıldız, dün Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Konuşması sırasında öğrencilerden biri Yıldız'ı yumurta atarak protesto etti. İlahiyatçı Yıldız'ın üniversitelerine konuşmacı olarak davet edilmesini protesto eden öğrenciler bir süre sonra polis tarafından ablukaya alındı. Ablukanın ardından gözaltına alınan 97 öğrenciden 15'i adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen öğrencilerden 6'sı tutuklanırken T24 muhabiri Can Öztürk ve beraberindeki 8 öğrenci ise imza ve yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. Serbest bırakılan gazeteci Can Öztürk ve öğrencileri İstanbul Adliyesi önünde bekleyen arkadaşları sevinçle karşıladı.

Öğrencilere "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganı soruldu

Gözaltına alınan öğrencilere kolluk ifadelerinde "Türkiye laiktir laik kalacak", "Şeriata faşizme karanlığa geçit yok", "Tarikata barikat kahrolsun şeriat", "Kampüste sapığın ne işi var?" sloganlarının sorulduğu öğrenildi. Ayrıca ifadelerde, "Kadınlar eşit ve özgür yaşayacak", "Tarikat ve cemaatler dağıtılsın", "Pedofili Nurettin" dövizlerinin kimler tarafından hazırlandığı sorusunun da yöneltildiği öğrenildi.