Boğa Saldırısında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, ahırında çalışırken boğanın saldırısına uğrayan Fevzi Göktaş (30) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde boğanın saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Palamut Mahallesi'nde yaşayan Fevzi Göktaş (30), ahırında çalıştığı sırada boğanın saldırısına uğradı.
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan Göktaş, kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.