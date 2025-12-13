Haberler

Boğanın Saldırısına Uğrayan Besicinin Anları Kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir çiftlikte besicinin boğa tarafından saldırıya uğraması anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan besicinin sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

AMASYA'nın Suluova ilçesindeki çiftlikte büyükbaşlarını bir araya toplamak isteyen besici, boğanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuzuyla vurduğu besicinin yere düştüğü anlar, çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Aralık'ta saat 16.30 sıralarında, ilçede büyükbaş yetiştiriciliği yapılan çiftlikte meydana geldi. Besicilerin hayvanları bir araya toplamaya çalıştığı sırada, bir boğa aniden besicinin üzerine doğru zıpladı. Boynuz darbesiyle yere savrulan besici, panik yaşadı. Çiftlikteki diğer çalışanların hızlı müdahalesiyle boğanın ikinci kez saldırması önlendi. Yaralanan besicinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay, çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir

Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Atatürk'ün portresini tükürüp yırtan kuryenin yaptığı yanına kalmadı

Atatürk'ün portresini tükürüp yırttı! Yaptığı yanına kalmadı
Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Kıvanç Kasabalı Gökova'da: Tuttukları kocaman balık şaşırttı

Ünlü oyuncuların tuttuğu kocaman balık şaşırttı!
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
title