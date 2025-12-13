Boğanın Saldırısına Uğrayan Besicinin Anları Kamerada

AMASYA'nın Suluova ilçesindeki çiftlikte büyükbaşlarını bir araya toplamak isteyen besici, boğanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuzuyla vurduğu besicinin yere düştüğü anlar, çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Aralık'ta saat 16.30 sıralarında, ilçede büyükbaş yetiştiriciliği yapılan çiftlikte meydana geldi. Besicilerin hayvanları bir araya toplamaya çalıştığı sırada, bir boğa aniden besicinin üzerine doğru zıpladı. Boynuz darbesiyle yere savrulan besici, panik yaşadı. Çiftlikteki diğer çalışanların hızlı müdahalesiyle boğanın ikinci kez saldırması önlendi. Yaralanan besicinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay, çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.