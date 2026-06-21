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Muğla'da minibüs alev alev yandı

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Muğla'nın Bodrum ile Milas ilçeleri arasındaki Pina Yarımadası'nda bir minibüste yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MUĞLA'nın Bodrum ile Milas ilçeleri arasında yer alan Pina Yarımadası'nda minibüs alev alev yandı.

Milas'ın Meşelik Mahallesi içerisinde yer alan Pina Yarımadası'nda bir minibüste, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hızla yayılan alevler tüm minibüsü sararken, çıkan siyah duman Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nden görüldü. Bölgeye ulaşan itfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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