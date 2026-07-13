Bodrum'da restorandaki cinayetin şüphelisi yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Muhammer Bilik'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, olay gecesi aynı masada bulunan üç kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 4'e çıktı.
GÖZALTI SAYISI 4 OLDU
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Muhammer Bilik'in uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bilik ile olay gecesi aynı masada bulunan K.B., Y.B.B. ve E.B. de gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 4'e yükselirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı