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Muğla-Bodrum'da yılbaşından bu yana 45 kaçak yapı yıkıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2026 yılı başından itibaren 45 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. Son olarak Peksimet ve Yalıkavak mahallelerindeki iki kaçak yapı daha yıkılırken, belediye ekiplerinin çalışmaları program dahilinde devam ediyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yılbaşından bu yana 45 kaçak yapının yıkımının yapıldığı bildirildi. Son olarak Peksimet ve Yalıkavak mahallerindeki iki kaçak yapının yıkımının gerçekleştirildiği bildirildi.

Bodrum Belediyesi ekiplerince 2026 yılı başından bu yana 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında 36, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında 9 olmak üzere toplam 45 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam ettiği belirtildi. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda sürdürülen yıkım çalışmalarında son olarak biri Peksimet Mahallesi Kadıkalesi mevkii diğeri ise Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan iki kaçak yapı ekipler tarafından yıkıldı.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıkım kararı bulunan Akyarlar Mahallesi'ndeki bir sitede de incelemelerde bulundu. Ev sahiplerinin söz konusu imalatları 10 gün içerisinde kaldıracaklarına ilişkin taahhütte bulunmaları üzerine yıkım işlemi ertelendi. Yasal süreçleri tamamlanan ve yıkım kararı bulunan kaçak yapılarla ilgili çalışmaların ise belirlenen plan doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

'KAÇAK YAPILAŞMAYA KARŞI TAVİZSİZ DURUŞUMUZU SÜRDÜRÜYORUZ'

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kaçak yapılaşmayla mücadelenin kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bodrum'un doğal güzelliklerini, tarihi dokusunu ve yaşam kalitesini korumak adına kaçak yapılaşmaya karşı tavizsiz duruşumuzu sürdürüyoruz. Yasal süreçleri tamamlanan kaçak yapılarla ilgili işlemleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Bodrum için ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.

Haber- Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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